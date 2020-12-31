شكرا لقرائتكم خبر عن 967 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60,740. وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية إن البلاد سجلت أيضا 21 وفاة جديدة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 900 وفاة منذ بداية الجائحة.

كانت هذه تفاصيل خبر 967 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.