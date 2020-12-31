شكرا لقرائتكم خبر عن 1411 حالة جديدة.. ارتفاع إصابات كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 56 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له، بخروج 411 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111451 حالة حتى أمس.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها، و 7576 حالة وفاة.