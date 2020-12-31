السعودية تعلن رفض أي تدخلات خارجية في شؤونها القضائية

أكدت السعودية اليوم (الأربعاء)، رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية، مطالبة مفوضية حقوق الإنسان باحترام سيادة واستقلال الدول.

وشدد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل على أن بلاده تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشدداً على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.

وأضاف في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن السعودية اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، واهتمام مباشر من ولي عهده الأمين.

الى ذلك طالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.