نوايا خبيثة.. الخارجية الأمريكية تدين بـ"شدة" استهداف مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الولايات المتحدة بـ"شدة"، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن وأسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الهجوم على مطار عدن يُظهر النوايا الخبيثة للذين يحاولون زعزعة استقرار اليمن.

وأضافت: "الهجمات على اليمن لن تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام الدائم الذي يستحقه الشعب اليمني".

وشددت على ضرورة إنهاء أعمال العنف في اليمن وتقديم مرتكبي تلك الهجمات إلى العدالة.

كانت وزارة الخارجية اليمنية، قالت إن الدلائل تشير إلى استهداف مليشيات الحوثي مطار عدن بأربعة صواريخ باليستية، وبتقنيات تتشابه مع تلك التي استخدمتها في جرائم سابقة.

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولاقي الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.