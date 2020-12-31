ناقض للعهود.. هجوم عنيف من رؤساء الولايات على "فرماجو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن رؤساء ولايات صومالية هجوما على الرئيس محمد عبدالله فرماجو، متهمين إياه بمحاولة سلب السلطة ونقض جميع العهود.

هجوم رؤساء ولايات غلمدغ وجوبلاند وغدو شهده منتدى شراكة الأفكار بين الصوماليين حول الوضع الراهن من الانتخابات والأمن.

أحمد مدوبي رئيس ولاية جوبلاند اتهم فرماجو صراحة نقض جميع العهود حول تسوية قضية إقليم غدو في محاولة لاختطاف الانتخابات.

وحذر من مرور الوضع الأمني في الصومال بمرحلة حرجة ولا يوجد رغبة حقيقية لمحاربة حركة الشباب الإرهابية، مطالباً بسرعة حل قضية غدو قبل الشروع في الانتخابات.





ويقع إقليم غدو جنوب الصومال ويتبع إداريا لولاية جوبلاند، وتسيطر عليه قوات حكومية بهدف اختطاف 16 مقعدا من البرلمان يفترض.

وتطالب جوبلاند بإجلاء قوات فرماجو وإعادة الإقليم إلى سلطة الولاية لإجراء انتخابات تلك المقاعد.

أما رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني فأكد أن فرماجو يقود جماعة تحاول سلب الانتخابات، معتبراً أن تشكيلة اللجان الانتخابية دليل على ذلك.

ولفت إلى أن توجهات فرماجو تقود الصومال لنفق مظلم، داعيا إلى أن يكون الاستقرار السياسي وسيادة القانون أساسا لإدارة المرحلة الانتقالية التي يمر البلاد.

وما بين هذا وذاك، أبدى رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور استعداده لإطلاق مبادرة وساطة شاملة بين الحكومة والمعارضة حول الخلافات القائمة على مسار الانتخابات للوصول لتوافق وطني.

بدوره، دعا محمد مرسل شيخ عبدالرحمن رئيس مجلس الشعب بالبرلمان الصومالي "فرماجو" ورؤساء الولايات إلى إجراء انتخابات توافقية وتسوية الخلافات المنوطة بها بالحوار وإقناع جميع المكونات على نزاهة المسار.

من جانبه، حث رئيس الصومال السابق حسن شيخ محمود على الحوار في المرحلة الراهنة حول مسار تنفيذ العملية الانتخابية بين جميع المكونات السياسية.

ولم يجد نائب رئيس الوزراء مهدي غوليد خضر، الذي تحدث بلسان حكومة فرماجو، سوى تجاهل أزمة النزاهة التي تشوب لجان الانتخابات، مدعيا بتنفيذ الاتفاق السياسي حول الانتخابات في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعمد ممثل حكومة فرماجو في المنتدى تجاهل الاحتجاجات المتصاعدة المطالبة بتنفيذ الاتفاق لإجراء انتخابات توافقية في الصومال.

وتستمر أعمال المنتدى حتى اليوم الخميس؛ حيث من المقرر أن تصدر توصيات حول الحلول المثالية لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات شاملة آمنة ومستقرة.

ويشهد مسار الانتخابات العامة في الصومال احتقانا سياسيا حادا بين فرماجو والمعارضة، ما أدى إلى تأجيل التصويت في الانتخابات التشريعية بعد أن مقرراً لها ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتخشى المعارضة من أزمة نزاهة واستقلالية تشوب لجان الانتخابات الفيدرالية والإقليمية، ويناصر موقف المعارضة الرافض لهذه اللجان ولايتا جوبلاند وبونتلاند اللتان تعارضان بشدة إدارة فرماجو للمرحلة الانتقالية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الصومالية في 8 فبراير/شباط المقبل لكن مراقبين يرون أن ذلك مستحيل لقرب الموعد والفجوة الكبيرة بين الحكومة والمعارضة حول اللجان الانتخابية.