شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بمبادرة حياة كريمة: رفعت مستوى المعيشة ومواجهة الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" ساعدت على رفع مستوى المعيشة بالعديد من القرى، واحتواء الفقر فى أغلب محافظات مصر.

وأبدى "مطر" لـ"الخليج 365" سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور، تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وأكد "مطر" أن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، نجحت على مدار الفترة الماضية فى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بتحسين معيشة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية وصرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الإعاقة، حتى وصل عدد المستفيدين من الأسر لـ3.6 مليون أسرة، بما يعدل أكثر من 14.6 مليون مستفيد بقيمة 18.5 مليار جنيه سنويا.

وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" فى 2 يناير 2019، من أجل تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ومبادرة "حياة كريمة" هى مبادرة رئاسية تسعى لتوحيد كافة جهود الدولة (حكومة ومؤسسات معنية)، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص فى ملف التنمية المستدامة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى هذه المناطق.