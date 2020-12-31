بالصور| استخدام تقنية الجيوسيل لأول مرة لإنهاء مشروع تأهيل وتبطين الترع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت وزارة الموارد المائية والري، عن استخدام تقنية الجيوسيل لأول مرة في أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع أحد الشركات التابعة للقوات المسلحة ضمن الإجراءات المتبعة للحد من تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن التزايد السكاني الذي شهدته البلاد خلال الـ 50 عاما الماضية شكل تحديا كبيرا أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليقترب من درجة الشح المائي، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى سياسات فعالة لإدارة مواردها المائية.

و‎أوضح عبدالعاطي، أنه تم الانتهاء أواخر نوفمبر الماضي من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ 511 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 4400 كم بقيمة تقديرية حوالي 13.6 مليار جنيه موزعة على 20 محافظة وهي: أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، البحيرة، الإسكندرية، كفرالشيخ.

‎من جانبه قال المهندس محمود السعدي المشرف على مشروع التبطين، إنه يتم حاليا تنفيذ أعمال التأهيل لترع بطول 3500 كم في جميع المحافظات، وتم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع بطول حوالي 600 كم، وجار أيضا إجراءات الطرح والترسية لتأهيل ترع بطول 840 كم، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

و‎أوضح السعدي، أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المطلوبة.

‎وأوضح المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري، أن طول شبكة الترع العمومية على مستوى الجمهورية 33 ألف كم.

‎وأشار المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي، إلى أن كيلو التبطين تصل تكلفته إلى حوالي 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم في التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم فوقه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية أعلاها طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.

‎ولأن التبطين مشروع مكلف للغاية كان لابد من حل خارج الصندوق لتنفيذ تكليفات الدولة لذلك استعانت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تنفذ مشروع التبطين في عدد من محافظات الجمهورية بتقنية يتم تطبيقها في عدد من الدول الأوروبية وهي "الجيوسيل" على سبيل التجربة بالتعاون مع معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومي لبحوث المياه في مسافة كم بترعة سبرباي بمحافظة الغربية.

و‎أوضح اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن هذه التقنية أثبتت فعاليتها في الدولة التي طبقتها فهي تمتاز بجودة عالية وتوفر الوقت والنفقات والجهد بديلا للتدبيش والخرسانة.

‎وقال سالم، إن مادة الجيوسيل تتكون من بولي إيثيلين عالي الكثافة، وهو قريب جدا من شكل الخلية ويستخدم لتحسين قوة وقدرة تحمل طبقات التربة، حيث يتم ملء الخلايا بالرمل ويفيد شكل الخلايا بمنع أي انزلاقات جانبية، وتمتاز بأنها يتم تركيبها بشكل سريع وسهل، كما أنها تتحمل بقوة وشدة عالية.

وأضاف أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية بها، وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

‎ولفت سالم إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع تسهم في تعظيم الااستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الااستخدامات وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في القضاء على البطالة.

من جانبه قال العميد وائل فاروق رئيس قطاع المشروعات، إن هناك تعاونا بين وزارة الري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا في الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، في العديد من المشروعات أهمها مشروع تأهيل وتبطين الترع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للتغلب على مشكله الاستبحار المائي واستعادة القطاع التصميمي للترع وتقليل التكلفة الخاصة بالتطهير وإزالة الحشائش التي تخرج سنويا ووصول المياه إلى نهايات الترع في أقل وقت ممكن.

وأضاف فاروق أن الجيوسيل هو عباره عن شبكات من خلايا ثلاثية الأبعاد مكونة من شرائط مصنوعة من مواد بوليمرية عالية الجودة، يتم لحام هذه الشرائط مع بعضها باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية لتشكيل هذه الشبكات وخلاياها على شكل خلايا النحل بعد ملء هذه الخلايا بالخرسانة العادية والانتهاء من مراحل الجفاف يحدث تلاصق شديد مع جدار الخلايا الخشنه لتتحول هذه الشبكات إلى سطح قوي حيث تعمل بنظرية الأحجام المتداخلة ثلاثية الأبعاد، ويتحمل هذا السطح المكون من شبكات خلايا مملؤة بالخرسانه العادية الأحمال العالية حيث توزع الأحمال تلقائيا على العديد من الاتجاهات على الجدران المحيطة للخلية بكامل ارتفاعها ما يزيد من قوة التحمل حتى يصل أقل ما يمكن عنه السطح السفلي للخلايا.

وشدد على أن سمك جدار الخلية يؤثر في قوة التحمل، لافتا إلى أن الجيوسيل متميز بنظام خاص من اللحامات بموجات فوق صوتية لتحقيق قوة شد عالية لحمايتها من التمزق حتى في وجود أحمال كبيرة، ويوجد فتحات تصميمية لجدار الخلية بحيث يتم تشكيل سطح متماسك بخلايا متصلة مملوءة من الخرسانة العادية فهو مصنوع من مادة بوليمرية ذات جودة عالية ومقواة بواسطة بعض الإضافات الخاصة والتي توفر أمان حتى في أعلى درجات الطبيعة الصعبة، كما أن سطح جدران الخلايا خشن حتى يساعد على الالتصاق الجيد.

وأكد فاروق، على أن الجيوسيل له فوائد عديدة منها الحصول على العديد من التصميات لحماية الترع وجميع أنواع القنوات المائية ويوفر الاستقرار والوقاية لأرضيات وجوانب الترع من التآكل الناتج عن تدفقات المياه حتى العالية منها، ويحافظ على استمرارية جودة أسطح الترع إن كانت المياه مستمرة أو متقطعة ويتحمل جميع ضغوط المياه المختلفة في الترع الواسعة أو الضيقة ويتحكم في فقدان الخرسانة الأسمنتية العادية داخل الخلايا وحماية الأسطح من الهبوط والانهيارات والتشققات، ولا يحتاج فواصل تمد ويقاوم حركة التربة أسفل سطح الترعة عن طريق القوام المرن المكون من ثلاثة خلايا مع بعضها.

كما يمتاز الجيوسيل بسرعة التركيب حتى المنحدرات، وقوة الخرسانة الأسمنتية داخل الخلايا، وقلة العمالة المطلوبة حتى بدون عمالة مدربة، ويوفر التكاليف مقارنة بالأنظمة التقليدية ولا يحتاج أعمال صيانة دورية صعبة، ويحافظ على ثبات القطاع التصميمي للترعة.