كندا: هناك تنسيق للحصول على تعويضات من إيران لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتريال/ طهران - (د ب أ):

أكد وزير الشؤون الخارجية الكندى فرانسوا فيليب تشامبين، الذي يعمل منسقا للدول التي فقدت مواطنين بطائرة ركاب أوكرانية تم إسقاطها في إيران مطلع العام الجاري، أن بلاده والأعضاء الآخرين فى مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية يتخذون أسلوبا منسقا للحصول على تعويضات من إيران بسبب إسقاطها الطائرة.

وقال تشامبين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيان عبر البريد الإلكتروني إن ذلك لا يشمل فقط "تعويض العائلات ولكن أيضا سرد للأحداث التي أدت إلى النتيجة المأساوية".

وأضاف أن المناقشات بين هذه الدول وإيران كانت حتى الآن تتعلق بهيكل وطرق المفاوضات المستقبلية، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات أو اجتماعات أخرى ولم تقدم إيران عروضا رسمية لهذه الدول .

وأوضح الوزير الكندي أن "التعويضات عن الخسائر التي جاءت نتيجة إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 ستحدد وفقا للقانون الدولي من خلال المفاوضات متعددة الأطراف بين دول مجموعة التنسيق وإيران " .

وقال تشامبين إن المفاوضات حول التعويضات هي أفضل وسيلة لمحاسبة إيران على أفعالها في إسقاط الطائرة المنكوبة وضمان تقديم تعويضات كاملة للأسر والدول المتضررة، مضيفا : "سنواصل النضال من أجل العدالة والمساءلة في كل خطوة على الطريق".

وكانت إيران قد أعربت أمس الأربعاء عن استعدادها لدفع تعويضات لأقارب الضحايا ،حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) ، بأن إيران مستعدة لدفع 150 ألف دولار لأسرة كل من الضحايا الـ 176.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور ما يقرب من عام على إسقاط طائرة بوينج الأوكرانية في 8 يناير بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

واعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة بعد تأخير. وفي منتصف يوليو ، تحدثت هيئة الطيران في البلاد عن "خطأ بشري" في تقريرها النهائي.