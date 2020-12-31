خلال ساعات.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي: تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس مؤتمراً صحفيا للإعلان عن تفاصيل و إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب بصفوف النقل. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل ورقيا داخل لجان مؤمنة ومراقبة. كما وجهت الوزارة بأن يكون جدول امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة، بينما يكون جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية.

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