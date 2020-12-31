قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة لها الخميس بمناسبة حلول العام الجديد أن أزمة فيروس كورونا "التاريخية" في المانيا سوف تمتد الى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي سيعطيها اللقاح.
ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة، بل لأنها ايضامثيرة للسخرية ووحشية تجاه أولئك الذين عانوا من الوباء.
وحذرت المستشارة الألمانية من أن "هذه الأيام وهذه الأسابيع (...) ستكون أوقاتا عصيبة لبلدنا"، مشيرة إلى أن "هذا سيستمر لفترة طويلة".
وكانت قد سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى مليون و664726 إصابة.
من جهة أخرى، سجلت ألمانيا يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: "أوقات عصيبة" في انتظار ألمانيا جراء كورونا في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.