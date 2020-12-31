البيجيدي يتفادى الحديث عن التطبيع 

تفادى فريق العدالة والتنمية إثارة موضوع التطبيع مع إسرائيل خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب، أول أمس، والتي خصصت لموضوع الصحراء المغربية.

واكتفى يوسف غربي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالإشادة بموقف الولايات المتحدة «الاعتراف بالسيادة المغربية المشروعة على الصحراء» معتبرا أن ذلك جاء «ثمرة مشاورات مكثفة، وعمل دبلوماسية هادئ ومؤسس»، مؤكدا أن العلاقات الدولية واشتباكاتها وتدافعاتها «تنتج وتفضي إلى تبادلات متوازية، وهو ما يحتم «حفز الخيال السياسي لإبداع ما يحد من التأثيرات الجانبية الممكنة».

وأكد غربي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، حرص المغرب، من خلال بلاغ الديوان الملكي، على تأكيد مركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأضاف غربي أن الوحدة الترابية للمملكة تشكل، على الدوام، صمام أمان للوجود والاستمرار في الفعل والإشعاع، وأنه دون ذلك «يفقد المغرب مقومات الوجود والتأثير الإيجابي لصالح القضايا الوطنية والعربية والإسلامية».