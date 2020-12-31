شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لانفجار مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو كشفت من خلاله تفاصيل القصة الكاملة لانفجار مطار عدن الذي استهدف الحكومة اليمنية الجديدة أمس الأربعاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت مساء أمس، ارتفاع ضحايا انفجار مطار عدن لـ 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

من جهته دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكومة لممارسة مهامها بوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الرئيس اليمني إن أعمال الحوثيين الإرهابية لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها.

كما أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن الحكومة ستبقى في عدن وستمارس أعمالها.

وكانت قناة العربية الإخبارية قد نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار مطار عدن الدولي، الذي استهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، لدى وصولهم أرض المطار.

واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التي هبطت في المطار الدولي، أعقب ذلك إطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى.