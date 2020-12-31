شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال ساعات.. احذروا السفر إلى هذا البلد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 26475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و303 وفيات، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 2600498، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64381.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل 11395 إصابة و969 وفاة بالفيروس.

يذكر أن مرض كورونا أو “كوفيد-19″، يؤثر في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.