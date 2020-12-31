شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: التحالف مستمر بدعم اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف آل جابر على تويتر: إن الاستهداف يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.
وأكد سفير المملكة أن الاتفاق سيمضي قدما وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، مشددا على أن التحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية.
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