شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: التحالف مستمر بدعم اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، أمس الأربعاء، إن استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان، يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية.

وأضاف آل جابر على تويتر: إن الاستهداف يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.

وأكد سفير المملكة أن الاتفاق سيمضي قدما وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، مشددا على أن التحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية.