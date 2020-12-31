شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: «الحوثي» مسؤول والان نبدء بالتفاصيل

حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن أمس الأربعاء. ووصف الإرياني، في تغريدة عبر تويتر، الاعتداء بـ«الهجوم الإرهابي الجبان».

وشدد الوزير على أن الهجوم لم يثن الحكومة الجديدة عن أداء «واجبها الوطني»، مضيفا إن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وشدد الإرياني على أن تلك الهجمات لن تثنيهم عن تنفيذ الواجب الوطني. وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: نحن بخير، حفظ الله عدن وأبعد عنها كل شر.