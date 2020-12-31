شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: «الحوثي» مسؤول والان نبدء بالتفاصيل
وشدد الوزير على أن الهجوم لم يثن الحكومة الجديدة عن أداء «واجبها الوطني»، مضيفا إن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وشدد الإرياني على أن تلك الهجمات لن تثنيهم عن تنفيذ الواجب الوطني. وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: نحن بخير، حفظ الله عدن وأبعد عنها كل شر.
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