شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين العمل الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التفجير الذي ضرب مطار عدن أمس بعد وقتٍ قصير من هبوط طائرة تُقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة في البلاد، ونعى ضحايا الانفجار، متمنياً السلامة للجرحى.

وشدد أبو الغيط، في بيان أمس الأربعاء، على يدِ أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها الذين يقومون بمهمة شجاعة في وقتٍ بالغ الصعوبة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.