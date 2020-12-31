شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل التنكيل بخصومه ويسجن 92 شخصا مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل
وسقط أكثر من 250 قتيلا في محاولة للإطاحة بالحكومة يوم 15 يوليو عام 2016، عندما قاد جنود متمردون طائرات مقاتلة وهليكوبتر ودبابات، وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية.
وقالت الأناضول إن أحكامًا بالسجن مدى الحياة دون الحق في العفو، صدرت على 12 متهمًا منهم قادة بالقوات البرية.
وأصدرت المحكمة الشهر الماضي أحكامًا منفصلة بالسجن على قادة محاولة الانقلاب التي ألقت أنقرة المسؤولية فيها على أنصار رجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، ونفى جولن أي دور له في محاولة الانقلاب.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قوله إن 292 ألف شخص اعتُقلوا لصلاتهم بجولن، منهم نحو 100 ألف ينتظرون محاكمتهم.
وعزلت السلطات نحو 150 ألفًا من العاملين بالحكومة وأوقفتهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب، وأصدرت المحاكم أكثر من 2.500 حكم بالسجن مدى الحياة، وقالت وزارة الدفاع إن 20.833 طُردوا من الجيش.
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