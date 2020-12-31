شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوقع رسميا على صفقة «البركسيت» والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع الاتحاد الأوروبي صباح أمس الأربعاء، رسميًّا، على اتفاق البركسيت مع المملكة المتحدة، ووقَّع على الاتفاق الذي يتضمن ثلاثة أجزاء، كلٌّ من: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في حفل توقيع داخل المجلس الأوروبي في بروكسل.

ويشمل الاتفاق بند التجارة الحرة بين الطرفين، والتعاون في مجال الطاقة الذرية، وتبادل المعلومات الأمنية.

وقامت طائرة عسكرية بريطانية بنقل النسخ التي تم التوقيع عليها إلى لندن؛ لاعتمادها من قِبل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

وتتم إدارة العلاقات بين الطرفين مؤقتًا خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يوم 28 فبراير 2021، مما يسمح للبرلمان الأوروبي بالاعتماد النهائي للاتفاقية.

فيما ذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء أخرى من البلاد، مع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.

وأضاف التقرير أن الوزراء يدرسون فرض القيود الأكثر صرامة في أجزاء من الجنوب الغربي وكمبريا التي تنتشر فيها السلالة الجديدة فيما يبدو رغم قلة عدد الحالات نسبيًّا.

وأظهر إحصاء أن أكثر من 81.46 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و779.597، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.