شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية لإجرام الحوثي الوحشي والان نبدء بالتفاصيل
وأدان مايكل أرون، سفير بريطانيا لدى اليمن الهجوم الوحشي على مطار عدن عقب وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.
وقال سفير بريطانيا لدى اليمن إن الهجوم على مطار عدن محاولة بائسة لإثارة الفوضى في الوقت الذي اختار الشعب اليمني فيه أن يمضي قدما.
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