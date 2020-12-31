شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس: سنواصل جهودنا للقضاء على الانقلابيين المدعومين من إيران والان نبدء بالتفاصيل

أجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، للاطمئنان على سلامته وسلامة جميع أعضاء الحكومة جراء الاعتداء الغادر والجبان الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن لحظة وصول الحكومة. وترحم نائب الرئيس خلال الاتصال على الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الحادثة الإجرامية، سائلًا الله لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الميامين الشفاء العاجل.

وأكد نائب الرئيس أن هذه الحادثة الإجرامية الجبانة وغيرها من التحديات الأخرى، لن تُثني قيادة الشرعية والتحالف عن استكمال تطبيع الأوضاع وعودة الحكومة وتلبية متطلبات المواطنين وهدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، منوهًا إلى أن الأيادي الغادرة التي تبنّت هذا الهجوم الإرهابي لن تكون بمنأى عن العقاب وستنال جزاءها الرادع والعادل.

من جانبه، قدّم رئيس الحكومة موجزًا عن الحادثة الإجرامية الأليمة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين، مجددًا التأكيد على عزم الحكومة في استمرار مهامها والعمل بما من شأنه استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.