شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني: الاعتداء جبان والان نبدء بالتفاصيل
قال مطيع دماج المستشار السياسي لرئيس الحكومة اليمنية: سنكشف المسؤول عن العمل الإرهابي الجبان، وسنكثف الإجراءات الأمنية. مؤكدًا مواصلة العمل لإنهاء انقلاب الحوثي. وأضاف في تصريحات تليفزيونية: بالعمل سنتجاوز الصعاب، ومعركة استعادة الدولة ليست سهلة».
ووصف رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني، التفجير بالعمل الجبان الذي لن يُثني الحكومة عن أداء دورها وممارسة مهامها. وقال: كل مؤسسات الدولة يجب أن تتواجد في عدن كرد على المجرمين.
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