التشي يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد

2020-12-30 | 23:22
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سقط فريق ريال مدريد، في فخ التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، أمام فريق إلتشي، خارج قواعده، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2020/2021.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الملكي، بهدف نظيف، سجّله الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش في الدقيقة 20 بالرأس بعد مُتابعة لتسديدة من ماركو أسينسيو.
وفي الشوط الثاني من المباراة، ارتكب داني كارفاخال، خطأ داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى لها فيدال تشافيس، وسددها بنجاح في مرمى البلجيكي، تيبو كورتوا، ليُسجّل هدف التعادل في شباك الملكي.
بهذا التعادل أصبح رصيد ريال مدريد 33 نقطة، ليبتعد عن الصدارة، ويترك أتلتيكو مدريد في المركز الأول وحيدًا، بفارق نقطتين، بينما أصبح رصيد إلتشي 16 نقطة بالمركز الخامس عشر في سلم الترتيب.
وفي الشوط الثاني من المباراة، ارتكب داني كارفاخال، خطأ داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى لها فيدال تشافيس، وسددها بنجاح في مرمى البلجيكي، تيبو كورتوا، ليُسجّل هدف التعادل في شباك الملكي.
بهذا التعادل أصبح رصيد ريال مدريد 33 نقطة، ليبتعد عن الصدارة، ويترك أتلتيكو مدريد في المركز الأول وحيدًا، بفارق نقطتين، بينما أصبح رصيد إلتشي 16 نقطة بالمركز الخامس عشر في سلم الترتيب.
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