تمرد ينتهي بالفصل.. قرار سوداني بمعاقبة طلاب "الشرطة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر وزير الداخلية السوداني، الفريق أول الطريفي إدريس، الخميس، قرارا يقضي بفصل جميع طلاب الدفعة 70 في كلية الشرطة، إثر تمردهم على اللوائح.

وشمل قرار وزير الداخلية السوداني، وفق بيان صحفي، 185 طالبا هم قوام الدفعة المعنية، مستثنياً 19 دارسا أجنبيا من الفصل نسبة لوجودهم بموجب بروتوكول تعاون وتدريب واتفاقيات بين دولهم وبلاده.

واستند القرار إلى مخرجات اجتماع عقد مساء الأربعاء بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام، المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.

وقضى القرار بمراجعة المفصولين لجامعة الرباط الوطني التي تتبع لها كلية الشرطة، لتوفيق أوضاعهم الأكاديمية.

والتحقت الدفعة 70 بكلية الشرطة في يناير/كانون الثاني 2017، وكان مقررا تخريحها في مارس/أذار 2021، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأخير الدراسة والتدريب لمدة 5 شهور.

الفريق إدريس قال كذلك: "رأت إدارة الكلية إضافتها في نهاية الفترة التدريبية ليتخرجوا في أغسطس/آب 2021 بحكم أنها تشمل برامج أكاديمية وميدانية مهمة، وهو ما أبدت الدفعة 70 اعتراضها عليه مخالفة بذلك اللوائح".

والأربعاء، غادر طلاب الدفعة 70 بكلية الشرطة، جامعة الرباط معلنين تمردهم، ودفعوا بمطالب أكاديمية لتنفيذه نظير العودة، أبرزها تخريجهم في الموعد المحدد سلفا دون تأجيل.