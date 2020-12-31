شكرا لقرائتكم خبر عن هادي: لجنة للتحقيق.. وتوحيد الجهود لمواجهة التمرد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس (الأربعاء) بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية. وقال هادي في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهماتها من العاصمة المؤقتة ومواصلة جهودها الرامية لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.

وطالب هادي الحكومة بضرورة العمل بوتيرة عالية من عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكداً أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تضافر الجهود المخلصة لكل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات.

وأعلن تقديم كل أوجه الدعم للحكومة وأعضائها لما من شأنه استباب الأمن وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات الماثلة أمامها نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.