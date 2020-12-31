شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: عجلة التنمية لم تتوقف فى مصر بسبب كورونا والعالم تغير كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إنه قد تضطر بعض الدول إلى فرض قيود على دول معينة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية من كورونا، وعجلة التنمية لم تتوقف فى مصر بسبب كورونا رغم توقفها فى العالم كله.

وأضاف خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن نظرية العولمة سقطت لصالحة الدولة الوطنية، وحددنا فى مكتبة الإسكندرية دخول 100 زائر يوميا فقط للحد من كورونا، والمكتبة لم تغلق أبوابها، مضيفا أن كورونا أثر على الاقتصاد والعالم تغير.

وتابع أن ماكرون أخذ مساحة لم تكن متوقعة ولعب دورا فى لبنان وفى مواجهة تركيا، وماكرون رجل بلا تاريخ وشاب صغير استطاع أن يكون نجم أوروبا 2020، ومؤكدا أنه يعتقد أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يكن يحظى بتأييد الأغلبية بالمملكة المتحدة، وأن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا فى التصدير.

وأوضح الفقى أن بريطانيا شريك تجارى كبير لمصر وانفصالها عن أوروبا لن يؤثر على الحركة الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن أردوغان حاول يغامر فى ليبيا واتقطعت رقبته، مضيفا أن الشعوب لم تعد تأكل وتشرب "كاريزما" والكل يبحث عن من يوفر احتياجاته.

وتابع أنه يتضح أن نوبل التى حصل عليها آبى أحمد كانت للحرب وليس السلام، وبدأ عهده بجائزة السلام وانتهى بحرب أهلية، ومصر ليست هفية ولكنها قوية وعليها أن تلعب دورها الإقليمى كم ينبغى، ومصر تبيع سياسة وتشترى اقتصادا، ولابد من توظيف الدور الخارجى لخدمة اقتصاد مصر، وكتابى الجديد سيصدر خلال أسابيع.