شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربى لحقوق الإنسان" يطالب بتفعيل الآليات الدولية لمواجهة انتهاكات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، المجلس الدولى لحقوق الإنسان بتفعيل آلياته لمواجهة الانتهاكات التركية فى ضوء الأدلة الموثقة بتقارير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التى تناولت انتقادات حادة للحكومة التركية بسبب انتهاكات مجال حقوق الإنسان، والتي أوردت بها.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أردوغان رسخ العديد من القيود المفروضة فى حالات الطوارئ التي تضر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدًا على سوء حالة حقوق الإنسان فى تركيا، وأن حكومة حزب العدالة والتنمية شددت قبضتها على وسائل الإعلام والصحفيين والمعارضين.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك إدانة دولية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن طبيعة القوانين والقرارات الصادرة أثناء حالة الطوارئ في تركيا تمثل الظاهرة التعسفية والكاسحة التى شكلت انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقوم بها النظام الذي يديره أردوغان بتركيا بالتعاون مع قائمة الدول المارقة عن المسار الدولى.

وأعرب عبد الجواد أحمد عن تقديره للبيان الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذى أفصح رسميا عن تلقى 546 شكوى حول احتجاز مؤقت لقضاة في تركيا بعد الزعم بمشاركتهم فى المطالبة بتغيير النظام التركى.