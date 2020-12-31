أمريكا: تطعيم 2.5 مليون شخص بالجُرعة الأولى من لقاحات كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تطعيم مليونين و589 ألفا و125 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19، حتى صباح اليوم الأربعاء، وقامت بتوزيع 12 مليونا و409050 جرعة.



وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر-بيونتك.



كانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز يوم الاثنين