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أمريكا: تطعيم 2.5 مليون شخص بالجُرعة الأولى من لقاحات كورونا

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تطعيم مليونين و589 ألفا و125 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19، حتى صباح اليوم الأربعاء، وقامت بتوزيع 12 مليونا و409050 جرعة.

 
وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر-بيونتك.
 
كانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز يوم الاثنين

قد أشارت إلى تطعيم مليونين و127 ألفا و143 بالجرعة الأولى من اللقاحين وتوزيع 11 مليونا و445175 جرعة.
 
وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس المستجد قفز بواقع 199282 حالة مقارنة مع الإحصاء السابق إلى 19 مليونا و432 ألفا و125

إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 3390 إلى 337419 حالة.
 
ويشمل إحصاء الإصابات والوفيات الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.
 
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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