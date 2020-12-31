لوكسمبورج تُخطط لإجراء اختبارات كورونا لجميع ركاب شركات الطيران

قالت السلطات في لوكسمبورج إن كل الركاب الوافدين جوا سيخضعون لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي ار" لفيروس كورونا بالإضافة إلى اختبار سريع عند الوصول إلى لوكسمبورج اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

وقالت وزارة النقل اليوم الأربعاء

إن ركاب الخطوط الجوية القادمين سيخضعون لاختبارات مجانية مخصصة في المقام الأول للأشخاص العائدين من وجهات العطلات.

وبعد إجراء اختبار سريع، يمكن للمسافرين مغادرة المطار على الفور وسيتلقون النتيجة في

رسالة نصية في غضون ثلاث ساعات.

وإذا كانت النتيجة إيجابية، ستتصل بهم السلطات وتعطيهم المزيد من التعليمات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.