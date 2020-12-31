كندا: لا نزال نُراجع لقاح استرازينيكا

قالت وزارة الصحة الكندية إنها لا تزال تراجع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة استرازينيكا.

وأصدرت وزارة الصحة الكندية بيانا بعد موافقة المنظمين في المملكة المتحدة على اللقاح،

اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها إنها لا تستطيع تقديم جدولًا زمنيًا محددًا لاستكمال المراجعة، والتي يتم إجراؤها على

أساس عاجل.

وأضافت الوزارة "لا تزال هناك معلومات وبيانات ستقدمها استرازينيكا للمراجعة، وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع المنظمين الدوليين، بما في ذلك الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، لمشاركة المعلومات والبيانات حول اللقاحات التي تخضع للمراجعة حاليا".