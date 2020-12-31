دراسة: وفيات كورونا في إيطاليا أكبر بكثير من المُعلن رسميًا

أفاد المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا بأن العدد الإجمالي الحقيقي للوفيات بفيروس كورونا في البلاد قد يكون "أكبر بكثير من الحصيلة المعلنة".

وقال المعهد، اليوم الأربعاء، في التقرير الثاني الذي يصدره حول تأثير الجائحة على معدل الوفيات في إيطاليا، إن هناك زيادة تقدر بنحو 84000 حالة خلال الفترة من فبراير إلى نهاية نوفمبر

مقارنة بمتوسط الوفيات خلال نفس الفترة في ​​السنوات الـ5 السابقة.

ومن بين هذه "الوفيات الزائدة"، نسبت وزارة الصحة ووحدة الحماية المدنية 57647 حالة لفيروس كورونا بشكل رسمي، بما يعادل 69%.

ولا تزال إيطاليا تسجل مئات الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" يوميا منذ

انتهاء مدة الدراسة.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الصحة تسجيل 575 وفاة جديدة مقابل 659 أمس الثلاثاء، مع وصول العدد الرسمي بعد التحديث إلى 73604، وهو الأعلى في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.