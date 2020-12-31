أحكام بالسجن المؤبد بحق 92 شخصاً في تركيا بذريعة الانقلاب

سيف اليزيد - إسطنبول (وكالات)

أصدرت محكمة في أنقرة، أمس، أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون، بعد إدانتهم بمحاولة انتهاك النظام الدستوري، وذلك في محاكمة مرتبطة بمحاولة الانقلاب المزعوم عام 2016.

وبدأت المحاكمة، التي ركزت على الوقائع التي جرت في مقر القوات البرية في أنقرة، في عام 2017 وشملت ما مجموعه 132 متهماً.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه من بين 92 حكماً بالسجن المؤبد، كان هناك 12 حكماً بالسجن المؤبد المشدد. وأحكام المؤبد المشددة هي أقسى الأحكام الممكنة في تركيا منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002، حيث لا توجد في مثل هذه الأحكام فرصة للإفراج المشروط.

وصدرت بحق 28 من المتهمين أحكام متفاوتة بالسجن، بعضهم لفترات تصل إلى أكثر من 19 عاماً، وتراوحت التهم بين الشروع في القتل والانتماء لـ«منظمة إرهابية مسلحة».

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن المحكمة برأت 9 أشخاص من جميع التهم، بينما ستستمر المحاكمة بالنسبة لثلاثة آخرين.