واشنطن تقدم 30 مدرعة للجيش العراقي

سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، أن الولايات المتحدة قدمت خلال الأسبوع الجاري للجيش العراقي 30 سيارة مُدرعة للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء ببغداد.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه تم تقديم المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة «الأسد الجوية»، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

ولفتت السفارة إلى أن هذه المساهمة تأتي باعتبارها جزءاً من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأميركي - العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.

وشددت على أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد.

وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد لعدد من الهجمات الصاروخية، وتتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بشن الهجمات.

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