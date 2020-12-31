مقتل 30 جندياًً سورياًً بهجوم لـ«داعش» شرق البلاد

سيف اليزيد - دمشق (وكالات) قتل ما لا يقل عن 30 عنصراً في الجيش السوري أمس، في هجوم شنه عناصر من تنظيم «داعش» إرهابي، استهدف حافلة كانوا يستقلونها في البادية السورية على طريق حمص - دير الزور شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، اوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن حافلة تعرضت لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 13 آخرين. وفي سياق أخر، قُتل شخص وأصيب ثلاثة جنود بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. ونسبت «سانا» إلى المصدر قوله «نفذت إسرائيل هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق».

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