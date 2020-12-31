قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات و48 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”، اليوم الأربعاء.
وأفادت “سيوميد” في نتائج الأسبوع الممتدة من 23 دجنبر الجاري إلى 29 منه، أن معدل المشاهدة سجل استقرارا مقارنة مع معدل الأسبوع، الذي سبقه.
وكان الأسبوع، الممتد من 16 دجنبر الجاري إلى 22 منه، قد سجل معدل 3 ساعات 48 دقيقة، كذلك.
وواصل مسلسل “الوعد” التركي السيطرة على صدارة البرامج المبثوثة على القنوات المغربية، إذ بلغ عدد متابعي إحدى حلقاته على القناة الثانية 8.48 مليون مشاهد.
وتخض أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 ساعات و48 دقيقة قضاها المغاربة في مشاهدة التلفزة في آخر أسابيع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.