بنك المغرب: الأصول الاحتياطية مستقرة في 314 مليارا

أفاد بنك المغرب بأن قيمة صرف الدرهم تراجعت بنسبة 0,79 في المائة أمام العملة الأوربية اليورو، وبنسبة 0,86 في المائة أمام الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة ما بين 17 و23 دجنبر 2020.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 18 دجنبر الجاري، ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 314 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، و25,2 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 17 و23 دجنبر الجاري ما مجموعه 82,9 مليار درهم، منها 38,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,3 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24,2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 ملايير درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 5,6 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 بالمائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 44 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 23 دجنبر.

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” ارتفع بـ 0,3 في المائة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 6,4 في المائة.