دراسة: سوق السيارات المستعملة أظهر حيوية رغم أزمة كورونا

قالت دراسة لسوق السيارات المستعملة الأكثر شعبية لدى المغاربة، إنه في سنة خيمت عليها أزمة فيروس كورونا الصحية وتحولات في توجهات البحث على الأنترنيت، أظهر قطاع السيارات المستعملة مؤشرات إيجابية نسبيا.

الدراسة، التي كشفت خلاصاتها منصة “أفيتو” المتخصصة في الإعلانات، تشير إلى أنه خلال النصف الأخير من العام، بقيت المراكز الثلاثة الأولى من حيث عروض سيارات الركاب دون تغيير. وبذلك تحتفظ رونو بمكانتها الرائدة بمتوسط 20 ألف إعلان نشط. في المركز الثاني، حلت العلامة الفرنسية أيضا بوجو بما معدله 15000 إعلان نشط. وتأتي فولكسفاغن في المركز الثالث بأكثر من 14000 إعلان نشط. وهذا الترتيب هو توجه قوي تم تأكيده منذ عام 2014.

أما بالنسبة للعلامات التجارية الفخمة، فإن المراكز الثلاثة الأولى تظل كما هي. في المقدمة، مرسيدس مع 9450 إعلانا نشطا، تليها أودي مع 2450 إعلانا، وبي إم دبليو مع 2300 إعلان نشط خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ويُظهر تحليل النماذج الأكثر مبيعا لهذه العلامات التجارية الثلاث أن الفئات الأكثر شعبية هي السيارات الصغيرة وسيارات السيدات المدمجة. إذ بالنسبة لرونو، يتمثل الأمر في Clio و Kangooو R19.وبالنسبة لبوجو، فإن الطراز 205 و Partner و206 هي الطرازات الأكثر مبيعا على منصة Avito. أما بالنسبة إلى فولكسفاغن، فإن طرازات Golf 4 و Poloو Passat هي أكثر الطرازات إدراجا. ومع ذلك، يظل الطراز الأكثر توفرا على Avito هو طراز Logan للعلامة التجارية Dacia مع 5600 إعلان نشط شهريا.

من حيث الطلب، تظهر الدراسة زيادة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة. يتعلق الأمر بالأخص بكل من رونو مع أزيد من 2.2 مليون طلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، وداسيا (2 مليون طلب)، وفولكسفاجن (1.7 مليون طلب)، وبوجو (1.6 مليون طلب)، وفيات (1 مليون طلب)، وهيونداي (900 ألف طلب). كما تظل نسب الطلب على السيارات الفاخرة أعلى بشكل عام مما كانت عليه في فترة ما قبل كوفيد 19، وعلى رأسها مرسيدس وبي إم دبليو وأودي ولاند روفر.

إلى ذلك تشير الدراسة إلى أن العرض الذي تقدمه المنصة يتماشى مع السوق المغربي، إذ تتواجد 27 في المائة من المركبات معروضة للبيع في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تليها الرباط (8 في المائة)، ومراكش التي تشكل (7 في المائة) من العرض على موقع.

وينطبق الترتيب نفسه على الطلب حيث تتصدر الدار البيضاء القائمة بنسبة 31 في المائة، تليها الرباط بنسبة 12 في المائة، ومراكش بنسبة 6 في المائة، مما يدل على مواءمة العرض والطلب.

كما يؤكد الإحصاء الذي أجرته شركة Avito على هيمنة محركات الديزل في المغرب، وهو ما يلاحظ أيضا في سوق السيارات الجديدة. ما يقرب من ثلاثة أرباع الموديلات المستخدمة المدرجة في المنصة مجهزة بمحركات ديزل، مقارنة بربع السوق لمحركات البنزين.