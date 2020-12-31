في يوم.. الولايات المتحدة تسجل 199.28 ألف إصابة و 3390 حالة وفاة بكورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:29 صباحًا, 31 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (المستجد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,432,125 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 337,419 حالة وفاة.

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