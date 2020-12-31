شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا سلالات جديدة لكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لم تُكتشف أي سلالات جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في مصر حتى الآن.

وأوضح المكتب أمس، ردا على وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسؤول اللوائح الصحية الدولية المنوط بالإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة لم يبلغنا عن ظهور أي سلالة جديدة للفيروس بمصر.

وشدد المكتب على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن بعض الحالات الإيجابية ليست لديها أعراض.