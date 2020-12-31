اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كاثلين هيكس المسئولة السابقة في وزارة الدفاع "بنتاجون"، إبان إدارة الرئيس باراك أوباما، لتكون أول نائبة لوزير الدفاع، وفقًا لما ذكره مكتبه الانتقالي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هيكس، التي ترأس فريق بايدن الانتقالي للبنتاجون، تعمل مديرة برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن.
وشغلت هيكس منصب نائبة وكيل وزارة الدفاع للاستراتيجية والخطط والقوات من 2009 إلى 2012، ونائبة لوكيل وزارة الدفاع للسياسة من 2012-2013.
ويعتزم بايدن أيضًا ترشيح كولن كال، مستشاره السابق للأمن القومي السابق عندما كان نائبًا للرئيس، لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسات.
كانت هذه تفاصيل خبر إمرأة في منصب نائب وزير الدفاع في عهد بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.