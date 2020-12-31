تفاصيل طلب تركيا عقد لقاء عاجل مع مسئولين أمنيين في مصر

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة أرسلت برقية إلى مصر طلبت فيها أن يكون هناك لقاء بين مسؤولين أمنيين بين البلدين.

جاء هذا بحسب شبكة الشرق السعودية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفي سياق آخر، أكد مسعود كاسين، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشئون الخارجية، أن تركيا تتطلع لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل كامل، قبل حلول شهر مارس من العام 2021. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وخلال تصريحات لوسائل إعلامية، قال مستشار "أردوغان": "إذا خطت إسرائيل نحونا خطوة سنخطو خطوتين"، موضحًا أن بلاده اشترت الأسلحة من إسرائيل مرات عديدة، ومستعدة للقيام بذلك مجددًا".

وأضاف "كاسين" أن تركيا سوق واعد للطاقة لإسرائيل يجب أن تستثمره، موضحًا أن إحلال السلام والأمن مهم لكل من إسرائيل وتركيا، حيث لا يريد كلاهما حادثًا آخر بعد مرمرة.