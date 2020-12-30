أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عن تأجيل الدورة الـ 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، في ظل استمرار الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أنه بالنظر أيضا إلى كون المعرض، الذي تنظمه بالدار البيضاء في شهر فبراير من كل سنة، يعتبر مزارا سنويا لأعداد غفيرة من المواطنين من مختلف الأعمار طيلة عشرة أيام، داخل فضاء مغلق، وحرصا على السلامة الصحية للزوار والعارضين، فإنها قررت تأجيل دورة 2021 لاستحالة تنظيمها في موعدها المعتاد ككل سنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد البديل لتنظيم هذه الدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الثقافة: تأجيل الدورة الـ27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.