ترشيح 4 لاعبين مغاربة لنيل جائزة “أفضل لاعب مغاربي في السنة” لمجلة “فرانس فوتبول”

تم اختيار أربعة لاعبين مغاربة، من ضمن المرشحين النهائيين العشرة الذين سيتنافسون على نيل جائزة “أفضل لاعب مغاربي للسنة”، التي أعلنت عنها، اليوم الأربعاء، مجلة “فرانس فوتبول”.

وبعد الكشف يوم أمس عن أسماء المرشحين الخمسة الأوائل، الذين يوجد من بينهم المغربيان ياسين بونو (نادي إشبيلية/إسبانيا)، وحكيم زياش (تشيلسي/المملكة المتحدة)، أعلنت “فرانس فوتبول”، اليوم الأربعاء، عن أسماء المرشحين الخمسة الآخرين الذين تم ترشيحهم لنيل هذه الجائزة، من بينهم أشرف حكيمي (الإنتر/إيطاليا)، وسفيان أمرابط (فيورونتينا/إيطاليا).

وحسب المجلة الفرنسية، ففي فيرونا، أنهى سفيان أمرابط موسما “ناجحا” قبل أن ينضم إلى فيورونتينا مقابل 20 مليون يورو.

وأوضحت “فرانس فوتبول” أنه من خلال مروره بعدد من الفرق النموذجية لهذا الموسم في لإيطاليا، تألق المغربي بـ “حضور بدني لافت على أرض الملعب”، فهو يتحرك بشكل جيد على نمط سامي خضيرة مع ريال مدريد.

وبالنسبة لأشرف حكيمي، ذكرت المجلة الفرنسية أن الأمر يتعلق “ببساطة، بأحد أفضل اللاعبين عالميا في المركز الذي يشغله”. فقد انضم حكيمي للإنتر هذا الصيف، حيث ما لبث أن قدم زخمه من حيث السرعة والانطلاقات الحاسمة (4 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة). وداخل الفريق الوطني، يعد حكيمي واحدا من “رؤس الحربة” الذين يعتمد عليهم وحيد خليلوزيتش.

وعن ياسين بونو، أوضحت المجلة الفرنسية، أن هذا العام تميز بـ “مسيرة مميزة”، حيث كان أحد “أكبر صناع” نجاح الفريق الأندلسي مع صدات حاسمة للكرة في مواجهة فريق “مانشستر يونايتد” و”الإنتر” في النهائي.

وأشارت إلى أن “هذا اللقب جعله يزيح منير من حراسة مرمى المنتخب. فقد أضحى الاختيار الأول لوحيد خليلوزيتش الذي اقتنع بأداء ثاني أفضل حارس مرمى في الليغا من حيث النسبة المائوية لصد الكرات (80 بالمائة بعد أوبلاك 88 بالمائة).

وحسب المجلة، فإن مواطنه حكيم زياش، “الساحر”، الذي نقل موهبته من أجاكس إلى تشيلسي، نجح في الظفر بمكانه في التباري رغم المنافسة القوية.

وأوضحت “فرانس فوتبول” أن زياش “المبدع في جناحه، يلعب ويجعل الآخرين يلعبون.. ومع المغرب، تزيده شارة العميد تألقا. فهو عميد منتخب قاده نحو التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2022”.

وتضم القائمة، أيضا، الجزائريين إسماعيل بن ناصر (ميلان)، وسعيد بن رحمة (ويست هام)، ورامي بنسبعيني (بوروسيا مغلادباخ)، ورياض محرز (مانشستر سيتي)، فضلا عن التونسيين علي معلول (الأهلي)، وإلياس سخيري (كولونيا).

وسيفتح التصويت من أجل اختيار أفضل لاعب مغاربي للعام 2020 غدا الخميس.

وفي 2019، اختير الدولي الجزائري رياض محرز كأفضل لاعب مغاربي للسنة من طرف “فرانس فوتبول”، متقدما على المغربي حكيم زياش.