سلطنة عُمان تعرب عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:16 مساءً, 30 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها اليوم، ضرورة وأهمية دخول الأطراف كافة إلى لغة الحوار والتفاهم ودعم مساعي تحقيق السلام في اليمن.

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