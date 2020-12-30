شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لتوفير اللقاحات للجميع وليس فقط للدول القادرة علي تكاليفها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 10:55 مساءً, 30 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، المجتمع الدولي إلى التعاون في عام 2021 لمواجهة جائحة كوفيد 19 كأسرة واحدة وضمان توفير اللقاحات للجميع وليس فقط للدول التي يمكن أن تتحمل تكاليفها.

وشدد في تصريح له اليوم، على الإنصاف في توزيع اللقاحات الذي يعد جوهر تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19.

كما شدد على تطبيق الاحترازات الصحية والالتزام بالعمل المشترك كمجتمع دولي لتعزيز وحماية الصحة للحاضر والمستقبل.

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