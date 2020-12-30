شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: شهيد وإصابة 10 إعلاميين في استهداف مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المعلومات الأولية تشير الى أن الحادث الارهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن أمس تسبب في سقوط شهيد ونحو 10 جرحى من الإعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة الى مطار عدن.

وأكد أن استهداف المطارات والمنشآت والأعيان المدنية سلوك لمليشيا الحوثي الارهابية، كما أن سجلها الاجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم فقد سقط على أيديها العشرات من الشهداء الصحفيين وفاقت جرائمها بحق هذه الشريحة ما ارتكبته داعش والقاعدة بحسب الاحصائيات الدولية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين لادانة هذه الجريمة الارهابية والتضامن مع الضحايا والعمل على ادراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الارهابية ووضعهم في القوائم السوداء التي تستهدف الصحفيين وتقديم قيادتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.