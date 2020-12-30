شكرا لقرائتكم خبر عن 199 ألف مصاب جديد.. تطعيم 2.5 مليون أمريكي بلقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تطعيم مليونين و589 ألفا و125 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الأربعاء، وقامت بتوزيع 12 مليونا و409050 جرعة. وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر-بيونتك.

فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 199,282 إصابة مؤكدة و3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (المستجد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,432,125 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 337,419 حالة وفاة.