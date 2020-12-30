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المغرب .. 2143‬ إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء تسجيل 2143 إصابة جديدة بفيروس نزولا من 2160 حالة أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 437 ألفا و332 حالة.

كما تم تسجيل 41 وفاة نزولا من 42 أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7355 .

وتعافى 3822 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 405 آلاف و251 شخصا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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