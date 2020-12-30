شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب .. 2143‬ إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء تسجيل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 2160 حالة أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 437 ألفا و332 حالة.

كما تم تسجيل 41 وفاة نزولا من 42 أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7355 .

وتعافى 3822 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 405 آلاف و251 شخصا.