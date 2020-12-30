شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالملك» يؤكد بقاء الحكومة بعدن ويزور جرحى تفجير المطار والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن حكومته باقية في عدن لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال رئيس الوزراء في مقطع فيديو: إنّ الهجوم الغادر والجبان والإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في كل المناطق بالبلاد، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف أن أعمال الإرهاب والغدر لن تثني الحكومة عن مهمتها المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الاستقرار وستتجاوز هذه المرحلة الصعبة مسنودة من تحالف دعم الشرعية.

وفي السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على أحوال الجرحى جراء الهجوم الارهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي، واطلع على أحوالهم واستمع من الأطباء الى تقارير أولية عن سير عملية علاجهم وحالتهم الصحية.

واستمع رئيس الوزراء من المصابين الى حالتهم وما تقدمه مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لرعايتهم .. مجددا التوجيه بتقديم كل أشكال الرعاية والاهتمام لجميع الجرحى على نفقة الدولة حتى يتماثلوا للشفاء الكامل، ورعاية أسر الشهداء، موجها وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة عدن بمتابعة أحوال الجرحى وتنفيذ التوجيهات برعاية أسر الشهداء بشكل فوري وعاجل.