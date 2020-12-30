آلية اختيار السلطة.. الحوار الليبي يقترح "لجنة استشارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق ملتقى الحوار الليبي على تشكيل لجنة استشارية لحلحلة الأزمة مع استمرار فشل الفرقاء بالتوصل لآلية اختيار السلطة التنفيذية الانتقالية.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنه "لا يمكن الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية، والشعب الليبي أمامه هدف واضح وهو الانتخابات".

وأضافت خلال كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، أن "هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ولا يزال هناك تأخير في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية.

وأضافت أن المتحاورين يحتاجون إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار، لتساعد في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي حمد البنداق، وأحد المشاركين في الحوار السياسي إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية من الملتقى لحلحلة الانسداد بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية".

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "اللجنة الاستشارية ستشكل لجنة مكونة من 15 عضوا من أعضاء الحوار خلال 48 ساعة، وتبدأ عملها على الفور"، مشيرا إلى أن "مهمتها تذليل العقبات أمام التوافق على آليات الترشح".

وتابع عضو الحوار السياسي الليبي، أن اللجنة ستقدم تقريرها لحل التعثر في اختيار السلطة التنفيذية بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، مشيرا إلى أن اللجنة "سوف تعمل على حل الخلاف بين الآلية الثانية والثالثة".

وأوضح البنداق، بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي استمع إلى تقرير اللجنة القانونية المنبثقة عنه لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات وناقش تشكيل لجنة استشارية لحلحلة الانسداد بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية، التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.

ووضع مجلس النواب الليبي خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.

وبحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23، ووفاة واحد، حيث صوت 36 على اعتماد نسبة تصويت بـ61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين، وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين، معتبرين أنه تم تفصيلهما على مقاس أشخاص بعينهم.