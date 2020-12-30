داعش يأكل نفسه بالصومال.. قتلى واشتباكات بين مليشياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وأصيب عدد كبير منهم، في مواجهات طاحنة بين مليشياته.

وأشارت تقارير لوسائل إعلام صومالية، إلى أن "الاشتباكات المسلحة بين عناصر التنظيم جاءت بعد انقسامهم إلى جناحين".

ووقع القتال العنيف في جبال المسكاد الواقعة بإقليم بري شمال شرقي الصومال، وتحديدا في مناطق جبلية وعرة بولاية بونتلاند.

ونشب الخلاف حول خلافة زعامة التنظيم بعد ما أقعد المرض زعيمه الحالي الذي يدعى عبدالقادر مؤمن الذي انشق عن حركة الشباب الإرهابية في السابق.

ويعاني مؤمن من مضاعفات أمراض خطيرة أبرزها السكري، الذي جعله طريح الفراش مؤخرا وهو مسن ثمانيني وفق المصادر الإعلامية.

ولم يعلق تنظيم داعش في الصومال بعد على القتال بين عناصره، الذي يأتي بعد وقت قصير من إعلان التنظيم الحرب على حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

وينفذ تنظيم داعش هجمات واغتيالات داخل الصومال، ويتمركز معظم مقاتليه في مناطق جبلية في محافظة بري شمال شرق الصومال بولاية بونتلاند.

ويعود انطلاق نشاط تنظيم داعش الإرهابي في الصومال إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وتأسس من شرذمة من الإرهابيين الذين انشقوا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذلك بعد هزائم متتالية وخسارة أجزاء كبيرة من المدن الصومالية، ويصطاد ميليشيات التنظيمان الإرهابيان بعضهما البعض.